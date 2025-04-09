Сирота из ЛНР нашел семью: главное за сутки в Сибири

Жительница Новосибирска усыновила 10-летнего мальчика из дома-интерната в Луганске, после рекорда Александра Овечкина вырос спрос в Омске на тренеров по хоккею, аккаунт мэра Бердска взломали мошенники, а команда мэра Новосибирска Максима Кудрявцева опротестовала решение суда о строительстве школ.