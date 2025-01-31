Андрей Кузьменко переходит в "Филадельфию" в рамках обмена в НХЛ

Русский хоккеист Андрей Кузьменко перейдет из "Калгари" в "Филадельфию" в рамках обмена в НХЛ. Вместе с ним в "Филадельфию" отправится канадец Джейкоб Пеллетье, в обмен на Моргана Фроста и Джоэля Фараби, а также будущие права выбора на драфте.