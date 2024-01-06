В Рождество Христово, 7 января 2024 года, родные и друзья принимают лучшие поздравления в открытках AdministratorЕжегодно православные празднуют Светлый церковный праздник — Рождество Христово, который приходится на 7 января.
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