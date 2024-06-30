В Минстрое объявили, на кого распространится семейная ипотека с 1 июля

С 1 июля изменятся условия программы семейной ипотеки (под 6% годовых). Теперь помимо семей с детьми до шести лет на господдержку смогут рассчитывать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства и граждане, которые собираются построить собственное жилье, в этих случаях возраст детей не будет иметь значения, сообщили в Минстрое, передают «Известия».