БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украина не смогла развалить Евросоюз, а Израиль — вполне

Украина не смогла развалить Евросоюз, а Израиль — вполне

Как конфликт на Ближнем Востоке может сыграть на руку России в отношениях с Западом Дмитрий Родионов Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press Материал комментируют: Владимир Блинов Всеволод Шимов Дмитрий Ежов Очередное обострение палестино-израильского конфликта уже обозначило первые трещины в единстве Европейского Союза, пишет Politico.

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