Украина не смогла развалить Евросоюз, а Израиль — вполне

Как конфликт на Ближнем Востоке может сыграть на руку России в отношениях с Западом Дмитрий Родионов Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press Материал комментируют: Владимир Блинов Всеволод Шимов Дмитрий Ежов Очередное обострение палестино-израильского конфликта уже обозначило первые трещины в единстве Европейского Союза, пишет Politico.