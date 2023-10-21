Украина не смогла развалить Евросоюз, а Израиль — вполне

Как конфликт на Ближнем Востоке может сыграть на руку России в отношениях с Западом Дмитрий Родионов Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press Материал комментируют: Владимир Блинов Всеволод Шимов Дмитрий Ежов Очередное обострение палестино-израильского конфликта уже обозначило первые трещины в единстве Европейского Союза, пишет Politico.
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