Глава Белого дома попросил граждан США вынести решение «о поведении» Трампа

Байден во время обращения Gettyimages.ru Jonathan Ernst - Pool Президент США Джо Байден заявил, что американский народ должен «вынести приговор» его предшественнику Дональду Трампу на ноябрьских выборах, отказав ему в праве вернуться на высший государственный пост.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)