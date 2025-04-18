Суд в Петербурге наказал сутками ареста пенсионерку за сопротивление полиции

Она нарушила ПДД и пыталась скрыться от стражей порядка В Петербурге Приморский районный суд привлек к административной ответственности 63-летнюю местную жительницу, которая перебежала дорогу на красный свет и сопротивлялась полиции.
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