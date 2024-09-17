Россиянам назвали лучшее время для покупки новогодних подарков

Экономист Потрясаева: покупайте новогодние подарки во время осенних распродаж С одной стороны, при выборе подарков на Новый год есть внутреннее желание как можно больше сэкономить, с другой, существует опасность, что вы не получите товары вовремя, отметила преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева.