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Глава Евросовета назвал «не соответствующей международному праву» израильскую атаку на госпиталь в Газе

Глава Евросовета назвал «не соответствующей международному праву» израильскую атаку на госпиталь в Газе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель вечером во вторник, 17 октября, на брифинге в Брюсселе по итогам видеосовещания европейских лидеров по теме обострения на Ближнем Востоке заявил, что удар по госпиталю в секторе Газа.

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