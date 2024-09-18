Усика задержали в Польше, но сразу отпустили. Зеленский все равно возмущен

Украинского чемпиона по боксу задержали накануне вечером в аэропорту. На скандал отреагировали президент Владимир Зеленский и МИД, представители которого немедленно выехали на место для выяснения обстоятельств.
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