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Усика задержали в Польше, но сразу отпустили. Зеленский все равно возмущен

Усика задержали в Польше, но сразу отпустили. Зеленский все равно возмущен

Украинского чемпиона по боксу задержали накануне вечером в аэропорту. На скандал отреагировали президент Владимир Зеленский и МИД, представители которого немедленно выехали на место для выяснения обстоятельств.

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