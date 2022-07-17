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Мостовой об 1:1 «Спартака» и «Ахмата»: «Средняя, слабенькая игра. Сейчас многие матчи непонятно какие – иностранцы уезжают»

Александр Мостовой оценил ничью «Спартака» с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ. «Честно говоря, слабый футбол.

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