«Балтийская жемчужина» получила штраф в 52 миллиона рублей за недостоверную рекламу

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило нарушения в рекламе и договорах «Балтийской жемчужины» («дочки» Шанхайской заграничной объединенной инвестиционной компании), пишет «Ъ».
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