Внушительные партии сильнодействующих веществ отправляли почтой по Петербургу и Ленобласти, в Москву и на Северо-Кавказ.
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Внушительные партии сильнодействующих веществ отправляли почтой по Петербургу и Ленобласти, в Москву и на Северо-Кавказ.