Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Уже не знают где побольше ободратьАэропорт Внуково ...
  • Eduard
    Вместо денег лежир "русский предатель" с простреляными яцами,а в СБУ ржут над очередным дураком.Убил или нет,а убили ...ФСБ предотвратила...
  • Eduard
    За какую Украину,для кого ое заставляет воевать,для Лондона( пусть англичане и воюют!Маск: Зеленский с...

Заразиться может каждый. Эксперты рассказали о новом вирусе, маскирующимся под обновление "Госуслуг"

Заразиться может каждый. Эксперты рассказали о новом вирусе, маскирующимся под обновление "Госуслуг"

Его предлагают установить под видом официальных приложений.С лета 2024 года киберпреступники начали атаковать россиян, используя вредоносное программное обеспечение (ВПО), которое маскируется под обновления приложений от Минздрава, Минцифры, Центрального Банка, операторов связи, портала "Госуслуги" и антивирусных программ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх