Заразиться может каждый. Эксперты рассказали о новом вирусе, маскирующимся под обновление "Госуслуг"

Его предлагают установить под видом официальных приложений.С лета 2024 года киберпреступники начали атаковать россиян, используя вредоносное программное обеспечение (ВПО), которое маскируется под обновления приложений от Минздрава, Минцифры, Центрального Банка, операторов связи, портала "Госуслуги" и антивирусных программ.