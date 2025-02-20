Научные исследования выявили прямую зависимость между генами, отвечающими за метаболизм железа, и продолжительностью жизни.
5 признаков, что вы доживете до 100 лет: наука их подтверждает
Комментарии
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РОМАН Молчанов
Блин ! А позитивного взгляда на жизнь то и нету,куда то подевался... Капитализм-сраный .
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1 д.
Karmadon
Согласен! А вот бухать и курить не возбраняется. Но! В меру - в день не больше поллитры водки и пачки сигарет. Да! И еще – чаще трахаться.
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21 час.
Алексей Рэдс
Неа, в идеале людям нужно отказаться и от курения, и от алкоголя. Курение – понятно, что вр.дно, а насчëт вр.да алкоголя – инфо в лекции профессора Жданова.❗Насчëт сэкса – тоже нельзя часто им заниматься.❗Ибо во время оргазма люди т.ряют энэргию и в том числе поэтому они ув.д.ют. ⚠️ Поэтому людям надо либо практиковать целибат или хотя бы воздерживаться от оргазма или нечасто испытывать его, либо научиться зацикливать выходящую при оргазме энэргию обратно в себя. 💫
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37 мин.
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