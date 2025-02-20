5 признаков, что вы доживете до 100 лет: наука их подтверждает

Согласен! А вот бухать и курить не возбраняется. Но! В меру - в день не больше поллитры водки и пачки сигарет. Да! И еще – чаще трахаться.

Алексей Рэдс

Неа, в идеале людям нужно отказаться и от курения, и от алкоголя. Курение – понятно, что вр.дно, а насчëт вр.да алкоголя – инфо в лекции профессора Жданова.❗Насчëт сэкса – тоже нельзя часто им заниматься.❗Ибо во время оргазма люди т.ряют энэргию и в том числе поэтому они ув.д.ют. ⚠️ Поэтому людям надо либо практиковать целибат или хотя бы воздерживаться от оргазма или нечасто испытывать его, либо научиться зацикливать выходящую при оргазме энэргию обратно в себя. 💫