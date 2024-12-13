ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча ..."Россия жди меня,...
  • Андрей Павлов
    ЗаконоПРОЕКТ ещё не ЗАКОН. Сколько его ещё жевать будут, неизвестно. Боже мой, какая плесень нами правит! У них жизнь...Направление, отку...
  • Александр Пятнистый
    Лишить семейку гражданства и бизнеса, и отправить на историчемкую родинуОскорбивший русск...

Направление, откуда исходит угроза очевидна. Это страны Средней Азии

Направление, откуда исходит угроза очевидна. Это страны Средней Азии

Если человек носит ваххабитскую бородку, закутывает свою жену в никаб, претендует на публичное совершение намаза в городах, требует для себя каких-то "особых" условий вроде "халяльного меню" в школе или деинсталляции рождественской елки – то этому существу следует отказать во въезде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Егор П
Срать они на народ хотели, у них давно за рубежом виллы стоят и дети работают.
Ответить
1 час.
Мария
Кто лоббисты мигрантов? В Думе,чиновники,в Совете Федерации,пусть несут ответственность за прибывание мигрантов.Наделите полномочиями выдворения мигрантов наши &quot;Русские сообщества&quot;,дружины.Это надо очистить территорию России как можно быстрее.
Ответить
50 мин.
Андрей Павлов
ЗаконоПРОЕКТ ещё не ЗАКОН. Сколько его ещё жевать будут, неизвестно. Боже мой, какая плесень нами правит! У них жизнь удалась. А Россия... А что Россия? Живёт же как-то сама по себе, нам не мешает, а это главное.
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх