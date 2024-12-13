Направление, откуда исходит угроза очевидна. Это страны Средней Азии

Срать они на народ хотели, у них давно за рубежом виллы стоят и дети работают.

Кто лоббисты мигрантов? В Думе,чиновники,в Совете Федерации,пусть несут ответственность за прибывание мигрантов.Наделите полномочиями выдворения мигрантов наши "Русские сообщества",дружины.Это надо очистить территорию России как можно быстрее.

Андрей Павлов

ЗаконоПРОЕКТ ещё не ЗАКОН. Сколько его ещё жевать будут, неизвестно. Боже мой, какая плесень нами правит! У них жизнь удалась. А Россия... А что Россия? Живёт же как-то сама по себе, нам не мешает, а это главное.