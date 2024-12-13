Если человек носит ваххабитскую бородку, закутывает свою жену в никаб, претендует на публичное совершение намаза в городах, требует для себя каких-то "особых" условий вроде "халяльного меню" в школе или деинсталляции рождественской елки – то этому существу следует отказать во въезде.
Направление, откуда исходит угроза очевидна. Это страны Средней Азии
Комментарии
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Егор П
Срать они на народ хотели, у них давно за рубежом виллы стоят и дети работают.
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1 час.
Мария
Кто лоббисты мигрантов? В Думе,чиновники,в Совете Федерации,пусть несут ответственность за прибывание мигрантов.Наделите полномочиями выдворения мигрантов наши "Русские сообщества",дружины.Это надо очистить территорию России как можно быстрее.
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50 мин.
Андрей Павлов
ЗаконоПРОЕКТ ещё не ЗАКОН. Сколько его ещё жевать будут, неизвестно. Боже мой, какая плесень нами правит! У них жизнь удалась. А Россия... А что Россия? Живёт же как-то сама по себе, нам не мешает, а это главное.
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13 мин.
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