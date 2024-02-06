Белый дом пригрозил наложить вето на проект помощи Израилю без включения Украины

Если конгресс США примет законопроект сената о выделении помощи Израилю, который не включает в себя финансовую поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны, американский президент Джо Байден наложит на него вето.
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