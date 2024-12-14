Lada Granta подешевела до 900 тыс. рублей, но не в России, а в Белоруссии

В Белоруссии автомобили Lada и так дешевле, чем в России, а сейчас местный импортер Lada ввел большую скидку на «Гранту»: вероятно, это единственный новый автомобиль из официально продающихся, который можно купить дешевле 30 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии