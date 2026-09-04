Такой день. Режим повышенной готовности из-за медведей и программа Дня города

О главных событиях на Алтае за 4 сентября В Чарышском районе Алтайского края участившиеся выходы медведей к населенным пунктам и нападения хищников на домашний скот стали причиной введения режима повышенной готовности.
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