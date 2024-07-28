Русскоязычные граждане Финляндии пожаловались в ЕК из-за закрытия границ

Общество русскоязычных граждан в Финляндии, известное как «Александровское общество» (Aleksanterinliitto), подало петицию в Европейский парламент и жалобу в Европейскую комиссию в связи с закрытием границы с Россией.
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