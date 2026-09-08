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В Млечном Пути нашли планеты земного типа

В Млечном Пути нашли планеты земного типа

Ученые допускают существование планет, химический состав которых существенно отличается от состава миров Солнечной системы В Млечном Пути существуют экзопланеты земного типа — железокаменные миры, состоящие преимущественно из металлов и силикатов, рассказала научный сотрудник ИКИ РАН Владислава Ананьева.

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