В Млечном Пути нашли планеты земного типа

Ученые допускают существование планет, химический состав которых существенно отличается от состава миров Солнечной системы В Млечном Пути существуют экзопланеты земного типа — железокаменные миры, состоящие преимущественно из металлов и силикатов, рассказала научный сотрудник ИКИ РАН Владислава Ананьева.
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