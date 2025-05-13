Быстрые рецепты здорового завтрака

Утро — время, когда многие из нас спешат, забывая о самом важном приеме пищи. А ведь завтрак задает тон всему дню! Чтобы не жертвовать здоровьем ради скорости, предлагаем подборку рецептов, которые готовятся за 5–10 минут, но при этом заряжают энергией и радуют вкусом.