Эксперты МАГАТЭ фиксируют удары по Запорожской АЭС и Энергодару, но не указывают ВСУ как виновника. Директор ЗАЭС Юрий Черничук раскритиковал позицию агентства, подчеркивая очевидность происходящего после обострения ситуации минувшей весной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вдова Кашпировско...
- АГ Проценты потеряют...
- ЮГ Обман с красной и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым