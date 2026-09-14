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Царьград

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МАГАТЭ не указало ВСУ в отчетах об обстрелах Запорожской АЭС

МАГАТЭ не указало ВСУ в отчетах об обстрелах Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ фиксируют удары по Запорожской АЭС и Энергодару, но не указывают ВСУ как виновника. Директор ЗАЭС Юрий Черничук раскритиковал позицию агентства, подчеркивая очевидность происходящего после обострения ситуации минувшей весной.

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