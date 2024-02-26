Ботанические сады могут охладить городской воздух в среднем на 5 °C

Поскольку изменение климата нагревает планету, планирование включения городской инфраструктуры, такой как ботанические сады, парки, уличные деревья, зеленые стены и водно-болотные угодья, может помочь охладить городской воздух.
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