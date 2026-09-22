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Делегация Гаваны покинула зал ООН после критики Трампом властей Кубы

Делегация Гаваны покинула зал ООН после критики Трампом властей Кубы

Делегация Кубы покинула зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций после слов президента США Дональда Трампа о «несостоявшемся государстве» и рекордном давлении Вашингтона на Кубу.

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