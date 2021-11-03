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Публичные слушания уссурийского бюджета пройдут в формате электронного согласования

Публичные слушания уссурийского бюджета пройдут в формате электронного согласования

В Уссурийске на 23 ноября назначены публичные слушания бюджета городского округа на 2022 год. Процедура пройдет в формате электронного согласования на сайте городской администрации, сообщает ИА UssurMedia.

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