Во Владивостоке появился новый символ активной молодежи

В честь 60-летия студенческих отрядов Приморья в центре Владивостока появилась аллея кленов. На территории Покровского парка высадили 45 саженцев — именно столько студенческих отрядов Приморья отработало в юбилейном трудовом семестре, сообщает PRIMPRESS.
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