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Уйдут или не уйдут? О наступлении или отступлении ВСУ в Курской области

Уйдут или не уйдут? О наступлении или отступлении ВСУ в Курской области

Для меня не стали неожиданностью вопросы о том, что за «странная война» сейчас ведется в зоне СВО.С одной стороны, украинская и западная пресса вопит о коренном переломе в войне.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Пусть уходят... прямиком в ад!
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1 д.
Александр Ляшенко
Не  &quot;Выбивать нужно&quot;, а убивать нужно, тогда не придётся кого то выдавливать и кого то выбивать
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22 час.
Ч
Чужестранка
Итак убивают, трупы не забирают, а новые идут и идут. Наши бьют их и бьют, а им конца не видно. Решили либо что последний украинец будет убит на нашей курской земле?
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15 час.

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