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Газета.ру

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Петицию против России подписали меньше половины игроков в чате FIVB

Петицию против России подписали меньше половины игроков в чате FIVB

Чемпионка мира и Европы по пляжному волейболу Тина Граудиня из Латвии заявила, что петицию против возвращения России на международную арену подписали меньше половины спортсменов из специального чата для игроков Международной федерации волейбола (FIVB).

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