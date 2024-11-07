За что фигуристку Евгению Медведеву отчислили из МГУ

Знаменитая российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года и дважды чемпионка мира Евгения Медведева была отчислена из Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.
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