Десятки улиц в Чите были убраны за выходные

Городская администрация в своем Telegram-канале отчиталась в ежедневной уборке улиц и дорог в Чите.«За минувшие выходные выполнялись механизированная и ручная очистка тротуаров, прилотковой зоны и проезжей части от уличного смёта, очистка остановочных павильонов, а также подметание улиц с помощью буксируемой подметально-уборочной машины (ПУМ)», - говорится в сообщении.