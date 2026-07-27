Президент Кубы назвал политику США геноцидом, направленным на защиту богатых

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал политику Вашингтона в отношении острова «политическим геноцидом» и обвинил администрацию Дональда Трампа в попытке переложить на Гавану ответственность за внутренние проблемы самих США.
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