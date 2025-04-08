8 апреля 2025 года – день, когда легендарно плохая Big Rigs: Over The Road Racing снова появи...

8 апреля 2025 года – день, когда легендарно плохая Big Rigs: Over The Road Racing снова появится в продажеУже 8 апреля 2025 в Steam выпустят Big Rigs: Over the Road Racing – ту самую гонку на грузовиках, которую все помнят как одну из худших игр в истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)