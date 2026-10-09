Андрей Клычков позитивно оценил ход уборки урожая в Орловской области

В рамках прямого эфира в соцсети глава Орловской области Андрей Клычков поделился промежуточными итогами уборочных работ.
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