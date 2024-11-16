МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Это уже интересно.....вообще,надо составлять такие договора,чтоб при смене власти с русофобским уклоном,можно было бе...Немцы хотят верну...
  • Александр Крылов
    Бизнес дело хорошее, но и ответ надо держать за политику своего правительства, которого вы содержите! Прежде чем впус...Немцы хотят верну...
  • Sobering
    Есть по этому поводу решение для России, о котором МИД было извещено."Тайные планы Пут...

Спустя 11 лет его наконец-то построили: в Петербурге спустили на воду «Супер-Горшкова»

Спустя 11 лет его наконец-то построили: в Петербурге спустили на воду «Супер-Горшкова»

11,9 тыс прочтений 31 октября Если вы забыли, то напомню вам очень хорошую новость. В России 27 сентября на предприятии ОСК "Северная верфь" в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду новейшего фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков", который стал четвёртым кораблем в этой серии и носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх