Спустя 11 лет его наконец-то построили: в Петербурге спустили на воду «Супер-Горшкова»

11,9 тыс прочтений 31 октября Если вы забыли, то напомню вам очень хорошую новость. В России 27 сентября на предприятии ОСК "Северная верфь" в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду новейшего фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков", который стал четвёртым кораблем в этой серии и носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".