Прибыль холдинга Баффета увеличилась на 13% за счет страхового бизнеса

Операционная прибыль американской холдинговой Berkshire Hathaway, которая принадлежит инвестору Уоррену Баффету ($112,8 млрд по версии журнала Forbes), увеличилась по итогам первого квартала (январь - март) 2023 года на 12,6%, до $8,065 млрд.