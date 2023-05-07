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Прибыль холдинга Баффета увеличилась на 13% за счет страхового бизнеса

Прибыль холдинга Баффета увеличилась на 13% за счет страхового бизнеса

Операционная прибыль американской холдинговой Berkshire Hathaway, которая принадлежит инвестору Уоррену Баффету ($112,8 млрд по версии журнала Forbes), увеличилась по итогам первого квартала (январь - март) 2023 года на 12,6%, до $8,065 млрд.

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