21 октября 2026 года исполняется 130 лет со дня рождения Евгения Шварца — русского советского прозаика, писателя, драматурга, сценариста, одного из создателей детской литературы советского времени, ведущего представителя драматической сказки 1930–1950-х годов.
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