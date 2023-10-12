Лидер оппозиции Австралии призвал выслать пропалестинских демонстрантов

Аннулировать визы участникам пропалестинских митингов, на которых некоторые люди скандировали антисемитские лозунги, и депортировать их, призвал лидер оппозиции Австралии Питер Даттон, 12 октября сообщает 2GB Radio.
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