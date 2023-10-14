«Израиль»: почему Иван Грозный так называл Русь

В Средние Века и Новое Время правители могущественных государств стремились подчеркнуть свою важность, присваивая себе вымышленных предков с благородными достоинствами или добавляя к своему официальному титулу формулировки, которые позволяли им сравняться с великими царями древности в глазах общественности.