«Израиль»: почему Иван Грозный так называл Русь

В Средние Века и Новое Время правители могущественных государств стремились подчеркнуть свою важность, присваивая себе вымышленных предков с благородными достоинствами или добавляя к своему официальному титулу формулировки, которые позволяли им сравняться с великими царями древности в глазах общественности.
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