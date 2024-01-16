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Премьер Словакии лично скажет Киеву об отказе от поставок оружия

Премьер Словакии Роберт Фицо решил лично рассказать Киеву об отказе от поставок оружия в республику. Для этой цели он на будущей неделе прибудет в Ужгород на встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

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