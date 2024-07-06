Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему можно и нужно запрещать никабы. Имеет ли никаб отношение к религии?

Почему можно и нужно запрещать никабы. Имеет ли никаб отношение к религии?

Похоже эпопея с запретом никаба приближается к своему логическому завершению, раз уже в Дагестане выдали фетву и временно запретили данную одежду.

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Комментарии
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Сергей Иванов
Да даже обсуждаться не должно! Сразу полный запрет! Что за пещерный век!
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