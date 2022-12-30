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Циципас о том, как сборная Греции отметит Новый год: «Пойдем спать, рано ляжем. Мария Саккари – консьержка. Спросите у нее»

Сборная Греции на пресс-конференции обсудила празднование Нового года. – Время для вечеринки? Стефанос Циципас: Нет, никакой вечеринки.

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