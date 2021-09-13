Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

На железнодорожном вокзале школьники наблюдали за поведением пассажиров и сделали выводы

На железнодорожном вокзале школьники наблюдали за поведением пассажиров и сделали выводы

На железнодорожном вокзале станции Уссурийск инспектор отдела по делам несовершеннолетних транспортной полиции, начальник вокзала и специалисты по охране труда вагонного депо провели завершающий этап акции "Дети и транспорт".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх