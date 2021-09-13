На железнодорожном вокзале школьники наблюдали за поведением пассажиров и сделали выводы

На железнодорожном вокзале станции Уссурийск инспектор отдела по делам несовершеннолетних транспортной полиции, начальник вокзала и специалисты по охране труда вагонного депо провели завершающий этап акции "Дети и транспорт".
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