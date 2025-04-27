Армяно-турецкое урегулирование: дипломатия на фоне геополитических расчётов и исторического молчания

Политико-дипломатическая игра в одни ворота Процесс переговоров: что стоит за встречами и заявлениями? После недавней встречи глав МИД Армении и Турции Арарата Мирзояна и Хакана Фидана на полях дипломатического форума в Анталье армяно-турецкие отношения вновь оказались в центре внимания наблюдателей.