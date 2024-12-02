Майк Адамс: Зеленский может выбирать только ручку, которой подпишет капитуляцию

Владимир Зеленский может лишь выбрать цвет ручки, которой подпишет акт о безоговорочной капитуляции. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский научный исследователь Майк Адамс, комментируя слова украинского президента о том, что он может согласиться на прекращение огня и отказаться от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.