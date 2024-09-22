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Умер третий ребенок, отравившийся после ужина в Красноярском крае

Умер третий ребенок, отравившийся после ужина в Красноярском крае

В Красноярском крае третий ребенок, отравившийся после ужина курицей и пельменями, скончался. Как сообщили в региональном СК, семья, включающая четверых детей в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет, отравилась после ужина курицей и пельменями, приобретенными в местном магазине в селе Красная Сопка.

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