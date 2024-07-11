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Царьград

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Умер актёр фильма "Дежа вю" и сериала "Глухарь" Ежи Штур

Умер актёр фильма "Дежа вю" и сериала "Глухарь" Ежи Штур

Польский актёр снялся в культовых фильмах на заре перестройки, а также активно снимался уже в современной русском кино.

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