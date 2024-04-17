Скородумова: у Подмосковья уникальный опыт в сфере трудоустройства жителей

В Московской области зарегистрировали самый низкий по России уровень безработицы. Опыт трудоустройства в регионе уникален по многим параметрам, рассказала в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной директор Центра занятости населения Московской области Светлана Скородумова.
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