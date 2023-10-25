Китай пригласил космонавтов других стран на свою орбитальную станцию

Китай пригласил другие страны к участию в миссиях на своей космической станции. Китайские специалисты готовы вместе проводить эксперименты и доставлять на орбиту космонавтов и грузы, заявил замдиректора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) Лин Сян.
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