Китай пригласил космонавтов других стран на свою орбитальную станцию

Китай пригласил другие страны к участию в миссиях на своей космической станции. Китайские специалисты готовы вместе проводить эксперименты и доставлять на орбиту космонавтов и грузы, заявил замдиректора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) Лин Сян.