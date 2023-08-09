9 голов в матче «Спартака», «Барса» взяла Кубок Гампера, Нкунку выбыл на 4 месяца, «Зенит» – лучшая команда прошлой РПЛ, гибель фаната АЕК и другие новости

фол Барриоса опаснее чем у Сперцяна, но Сперцяну 2 матча, а Барриосу один, наныли как говорится

Лена Мисько

не, у Краснодара с Динамо все-таки футбол поинтереснее, чем у бомжей. Бомжи сейчас вообще веганские, я уснула... собственно и кони с Факелом скучно играли... и проиграли