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    фол Барриоса опаснее чем у Сперцяна, но Сперцяну 2 матча, а Барриосу один, наныли как говорится9 голов в матче «...

9 голов в матче «Спартака», «Барса» взяла Кубок Гампера, Нкунку выбыл на 4 месяца, «Зенит» – лучшая команда прошлой РПЛ, гибель фаната АЕК и другие новости

9 голов в матче «Спартака», «Барса» взяла Кубок Гампера, Нкунку выбыл на 4 месяца, «Зенит» – лучшая команда прошлой РПЛ, гибель фаната АЕК и другие новости

1. «Спартак» выдал ярчайший матч в Фонбет Кубке России, вырвав победу у «Пари НН» – 5:4. Красно-белые вели 3:1, пропустили 3 гола за 10 минут, гол Зиньковского превратился в пенальти в ворота «Спартака», а Квинси спас на 90-й минуте.

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Комментарии
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Лена Мисько
фол Барриоса опаснее чем у Сперцяна, но Сперцяну 2 матча, а Барриосу один, наныли как говорится
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13 час.
Лена Мисько
0:20 Синявский)) дает вью https://www.youtube.com/watch?v=EYLTwECtanc
По бразильской системе! За кадром победы над «Пари НН»
YouTube
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8 час.
Лена Мисько
не, у Краснодара с Динамо все-таки футбол поинтереснее, чем у бомжей. Бомжи сейчас вообще веганские, я уснула...  собственно и кони с Факелом скучно играли... и проиграли
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7 час.

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